Bruce Springsteen sagt, er fühle sich von der heutigen Politik distanziert und bezeichnete das derzeitige soziale und wirtschaftliche Klima in den USA als „eine amerikanische Tragödie“. In einem Gespräch mit der New York Times sagte Springsteen, dass die Setlist seiner jüngsten „Land of Hopes and Dreams“-Tour von der „aktuellen Situation“ des Landes geprägt sei. Er nannte die Deindustrialisierung und die zunehmende Ungleichheit des Reichtums als Hauptursachen für die Spaltung des Landes und sagte, dass sie „so viele Menschen zurückgelassen haben und anfällig für politische Manipulation sind“. „Ich kann zwar nicht glauben, dass es ausgerechnet dieser Schwachkopf war, aber für einige Leute passt er ins Bild. Aber was wir in den letzten 70 Tagen erlebt haben, sind Dinge, von denen wir alle sagten: 'So etwas darf hier nicht passieren.' Das wird in Amerika nie passieren.' Und hier sind wir nun.“, so Bruce Springsteen Bei seinen jüngsten Auftritten bezeichnete Springsteen die Regierung von Präsident Trump als „korrupt, inkompetent und verräterisch“ - eine Haltung, die er bei seinen Auftritten immer wieder zum Ausdruck bringt. Trump schoss in den sozialen Medien schnell zurück und bezeichnete Springsteen als „völlig überbewertet“, womit er die seit langem andauernde öffentliche Spannung zwischen den beiden fortsetzte. Trotz seiner Bedenken blieb Springsteen optimistisch und verwies auf den „grundlegend demokratischen“ Charakter Amerikas und seine Überzeugung, dass „die Dinge wieder ins Lot kommen werden“. Das seit langem erwartete Album „Tracks II: The Lost Albums“ wird am 27. Juni veröffentlicht und enthält eine Sammlung unveröffentlichter Musik aus Springsteens Archiv. Er ist auch das Thema von „Springsteen: Deliver Me from Nowhere“, ein neues Biopic mit Jeremy Allen White in der Hauptrolle, das am 24. Oktober in die Kinos kommen soll.