Nach den Kommunalwahlen kommt heute in Nürnberg erstmals der neue Stadtrat zusammen. Die Zusammensetzung des Gremiums spiegelt die Ergebnisse der Wahl wider, bei der die Parteien ihre Kräfteverhältnisse teils deutlich verändert haben. Die CSU unter Oberbürgermeister Marcus König blieb stärkste Kraft, die stärksten Zugewinne konnte die AfD verbuchen. Auch der Stadtrat in Fürth konstituiert sich heute. Hier konnte sich der amtierende Oberbürgermeister Thomas Jung von der SPD deutlich durchsetzen.