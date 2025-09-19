Stephen Colbert eröffnete „The Late Show“ unter Standing Ovations und wiederholten „Stephen“-Rufen, während er seinen ersten Emmy-Gewinn feierte. „Am Sonntagabend haben wir unseren ersten Emmy in der Kategorie ‚Outstanding Talk Series‘ gewonnen“, verkündete Colbert, während er die Trophäe in der Hand hielt. „Eigentlich hätten wir schon vor Jahren abgesetzt werden sollen“, witzelte er, bevor er dem 200-köpfigen Team der Show den Verdienst für den Erfolg zuschrieb. Colbert bedankte sich bei den Autoren, dem Team, den Cuttern und dem Live-Publikum – und fügte hinzu: „Dieser Emmy gehört auch euch, aber ich behalte ihn.“ Er lobte außerdem seine Mitnominierten Jon Stewart und Jimmy Kimmel, bevor er anmerkte: „Apropos Emmys – Donald Trump hat keinen.“ In seiner Dankesrede bedankte sich Colbert bei CBS und seinem Team: „Ihr seid die Profis, und ich bin stolz, einer von euch zu sein.“ CBS hatte im Juli bekannt gegeben, dass „The Late Show“ 2026 enden wird – offiziell aus finanziellen Gründen, obwohl viele vermuten, dass auch politischer Druck eine Rolle spielte.