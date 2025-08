Senator Ted Cruz hat sich für Sydney Sweeney eingesetzt, nachdem ihre American Eagle-Werbekampagne im Internet heftige Kritik ausgelöst hatte. Er bezeichnete die Kritiker als „verrückte Linke“, weil sie der Werbung vorwarfen, Eugenik zu fördern. Der Senator aus Texas reagierte auf einen Artikel der New York Post und schrieb in einem X-Post: „Wow. Jetzt hat sich die verrückte Linke gegen schöne Frauen gestellt. Ich bin sicher, das wird in Umfragen gut ankommen ...“ Die Werbung, die Teil einer größeren Zusammenarbeit zwischen Sweeney und American Eagle ist, zeigt den „Euphoria“-Star in Jeans und spielt mit dem Wort „Gene“, um sowohl auf ihre DNA als auch auf ihre Jeans anzuspielen. In einem Video sagt Sweeney: „Gene werden von den Eltern an die Nachkommen weitergegeben“, bevor die Kamera auf ihre blaue Jeans und ihre blauen Augen schwenkt. Sie beendet das Video mit den Worten: „Meine Jeans ist blau.“ Kritiker bezeichneten die Botschaft schnell als beunruhigend und bezeichneten das Bild der blonden, blauäugigen Frau als Rückfall in veraltete Schönheitsideale und den männlichen Blick. Andere sahen in der Betonung von Sweeneys „guten Genen“ einen Verweis auf die Eugenik, eine im Rassismus verwurzelte Pseudowissenschaft, und argumentierten, dass die Werbung eine schädliche Vorstellung von Attraktivität fördere. Auch andere Prominente, darunter Reality-TV-Star Gabby Windey, kritisierten das Video. Die Rapperin Doja Cat verspottete die Werbung in einem Beitrag auf TikTok.