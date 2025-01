Trump: Ausländische Firmen sollen in den USA produzieren

Der neue US-Präsident Donald Trump hat ausländische Unternehmen beim Weltwirtschaftsforum in Davos aufgefordert, ihre Produktion in die USA zu verlegen. Anderenfalls müssten Zölle gezahlt werden, sagte der Republikaner in einer Videoansprache. Trump hatte im Wahlkampf wiederholt angekündigt, Einfuhrzölle zu erheben.