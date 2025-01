US-Präsident Donald Trump hat weitere Sanktionen gegen Russland in Aussicht gestellt und behauptet, dass die Opferzahlen im Ukrainekrieg deutlich höher sind als bisher angenommen. Auf die Frage, ob er Sanktionen ergreifen werde, falls der russische Präsident Wladimir Putin nicht zu Verhandlungen bereit sei, antwortete Trump am Tag nach seiner Amtseinführung im Weißen Haus in Washington: „Klingt wahrscheinlich.“ Der Republikaner äußerte sich in Washington auch Zahl der Kriegstoten und behauptete, dass die tatsächlichen Verluste auf beiden Seiten bekannt seien, aber nicht vollständig veröffentlicht würden. „Viel mehr Menschen sind gestorben, als Sie berichten“, sagte Trump vor Journalist:innen im Weißen Haus.