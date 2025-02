US-Präsident Donald Trump gibt sich beim Thema Zölle hart: Nachdem er am Samstag kräftige Aufschläge für Waren aus Kanada und Mexiko verhängte hatte, reagierten beide Nachbarländer mit der Ankündigung von Gegenzöllen. Trump ficht das offensichtlich nicht an. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte Gegenmaßnahmen an, sollten die USA auf EU-Produkte Abgaben erheben.