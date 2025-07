Donald Trump lässt die Epstein-Affäre nicht los. Nun gibt es neue Details. So soll US-Justizministerin Pam Bondi den US-Präsidenten im Frühjahr darüber informiert, dass sein Name in den Akten zum Sexualstraftäter vorkommt. Das berichten das «Wall Street Journal» (WSJ) und die «New York Times» unter Berufung auf hochrangige Regierungsbeamte. Auch viele andere prominente Persönlichkeiten sollen in den Dokumenten auftauchen. Trump steht in der Epstein-Affäre schon länger unter Druck. Die Veröffentlichung der Akten zu dem Fall war eines seiner Wahlversprechen - Kritiker, auch aus dem eigenen Lager, fordern das nun ein.