US-Präsident Donald Trump hat seine Beteiligung an der Entscheidung von CBS, „The Late Show“ einzustellen, zurückgewiesen und stattdessen Stephen Colberts „mangelndes Talent“ und schlechte Einschaltquoten dafür verantwortlich gemacht. „Alle sagen, dass ich allein dafür verantwortlich bin ... Das ist nicht wahr!“, schrieb Trump in einem Beitrag auf Truth Social und behauptete, die Show koste CBS „50 Millionen Dollar pro Jahr an Verlusten“. Er fuhr fort, dass auch andere Late-Night-Talkshows eingestellt werden könnten, und schrieb: „Als Nächstes kommt der noch weniger talentierte Jimmy Kimmel und dann der schwache und sehr unsichere Jimmy Fallon.“ „Die einzige Frage ist, wer zuerst dran ist. Showbiz und Fernsehen sind ein sehr einfaches Geschäft. Wenn man Einschaltquoten hat, kann man alles sagen und tun. Wenn man keine hat, wird man immer zum Opfer. Colbert wurde zum Opfer seiner selbst, die anderen beiden werden folgen“, schrieb Trump in seinem Beitrag auf Truth Social. Kimmel antwortete auf Instagram und behauptete, Trump sei „damit beschäftigt, die Epstein-Akten zu beschmutzen“, bevor er den Beitrag nutzte, um für die neueste Folge seiner Show „Who Wants to Be a Millionaire“ zu werben. Anfang dieses Monats gab CBS bekannt, dass „The Late Show“ im Mai 2026 aufgrund „eines schwierigen Umfelds im Late-Night-Bereich“ eingestellt wird, nicht aufgrund von Colberts Inhalten oder Einschaltquoten. Der Zeitpunkt der Absetzung erregte Aufmerksamkeit, da Colbert häufig Präsident Trump kritisiert und Paramount gerade einen Rechtsstreit mit dessen Regierung beigelegt hat. Mehrere Late-Night-Talkshow-Moderatoren, darunter Fallon und Kimmel, bekundeten öffentlich ihre Unterstützung für Colbert, nachdem CBS die Absetzung bekannt gegeben hatte.