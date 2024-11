Trump siegt in zwei wichtigen Swing States - Rückschlag für Harris

Bei der US-Präsidentschaftswahl hat der republikanische Kandidat Donald Trump inzwischen in zwei der sieben besonders umkämpften US-Bundesstaaten den Sieg geholt. Nach Angaben von Fernsehsendern vom frühen Mittwochmorgen mitteleuropäischer Zeit gewann Trump auch in Georgia, nachdem er bereits in North Carolina gesiegt hatte.