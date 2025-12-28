Mit dem vorläufigen Stopp mehrerer großer Windenergievorhaben an der US-Ostküste hat Donald Trump kürzlich heftige Kritik ausgelöst. Viele Umweltschützer und Experten werfen ihm vor, diese Entscheidung behindere die Energiewende in den USA massiv. Gegner, auch aus den eigenen Reihen, sprechen von einer „unglaublich rücksichtslosen“ Maßnahme, die Arbeitsplätze und die Umwelt gleichermaßen gefährdet.