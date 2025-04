US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch seine aggressive Zollpolitik fortgesetzt und weitere Zölle angekündigt. Am 5. April tritt für Handelspartner weltweit ein „Mindestzoll“ in Höhe von zehn Prozent in Kraft. Höhere Zölle für die nach Ansicht des Weißen Hauses „schlimmsten Übeltäter“ sollen am 9. April in Kraft treten. Die höheren Zusatzzölle betreffen wichtige Handelspartner der USA, darunter auch enge Verbündete wie die Europäische Union. Importe aus der EU werden mit Aufschlägen von 20 Prozent belegt.