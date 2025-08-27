US-Präsident Donald Trump macht seit langem gerne von seiner präsidialen Macht Gebrauch, weshalb Spekulationen laut wurden, er könnte Sean „Diddy“ Combs nach dessen Verurteilung durch ein Bundesgericht begnadigen. Im Juli 2025 wurde Combs in zwei Fällen wegen Beförderung zum Zwecke der Prostitution für schuldig befunden, jedoch von schwerwiegenderen Anklagen wegen Sexhandels und organisierter Kriminalität freigesprochen Ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis und er befindet sich weiterhin in Haft, während er auf seine Urteilsverkündung am 3. Oktober wartet. Trump hatte zuvor angedeutet, dass er Diddys Fall überprüfen würde, behauptete jedoch kürzlich, Diddy sei „halb unschuldig“, was darauf hindeutet, dass eine Begnadigung aufgrund von Diddys früherer Feindseligkeit ihm gegenüber schwierig sein dürfte. Die beiden sind seit Jahrzehnten befreundet, nachdem sie sich in der New Yorker Promiszene kennengelernt hatten und in den 1990er- und 2000er-Jahren oft gemeinsam bei Veranstaltungen auftraten. Trump nahm 1998 an Diddys 29. Geburtstag teil, bezeichnete ihn als „legendär” und war oft auf den rauschenden Partys des Moguls zu sehen. In der Sendung „The Celebrity Apprentice“ im Jahr 2012 beschrieb er Diddy als „einen guten Freund von mir“. Diddy rappte einmal über „Donald Trumps Geld“ in seinem Song „We Gon' Make It“ aus dem Jahr 2006 und sagte 2015: „Donald Trump ist ein Freund von mir und er arbeitet sehr hart.“ Vor den Wahlen 2016 gab Diddy zu, dass er immer noch eine Krawatte trug, die Trump ihm geschenkt hatte. Bis 2020 hatte er sich gegen Trump gewandt und sagte: „Weiße Männer wie Trump müssen verbannt werden.“ Unterdessen deuten Berichte darauf hin, dass Diddys Verbündete sich stillschweigend an Trumps Umfeld gewandt haben, um ihm Gnade zu gewähren, aber einige von Trumps Beratern sollen sich mit dieser Idee unwohl gefühlt haben. Der Rapper 50 Cent, ein langjähriger Kritiker von Diddy, hat versucht, Trump gegen eine Begnadigung zu beeinflussen, indem er alte Clips von Diddy veröffentlichte, in denen dieser ihn beleidigte, und später online über diese Möglichkeit spottete. Da Diddy im Gefängnis sitzt und seine Verurteilung näher rückt, bleibt Trumps frühere Freundschaft mit ihm ein Gesprächsthema, aber seine jüngsten Äußerungen deuten darauf hin, dass eine Begnadigung unwahrscheinlich ist.