Am 15. August 2025 kommen der US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin zu einem mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen auf der Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, zusammen. Das Treffen, das um 11:00 Uhr Ortszeit Alaska (21:00 Uhr deutscher Zeit) beginnen soll, konzentriert sich auf zentrale Themen – vor allem den andauernden Krieg in der Ukraine und mögliche Wege zu einem Frieden. Trump sieht sich in der Rolle des Vermittlers, und betont, dass er keinen Deal allein aushandeln kann. Dafür braucht es auch die Ukrainer. Diese befürchten, dass sich Trump und Putin auf Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland verständigen könnten. Trump hatte mehrmals von einem "Gebietstausch" gesprochen. Das lehnt Kiew jedoch strikt ab.