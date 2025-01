US-Präsident Donald Trump verliert keine Zeit, die Vereinigten Staaten nach seinen Vorstellungen umzukrempeln — gleich am ersten Tag im Amt unterschreibt er ein Dekret nach dem anderen. So ordnete der 78-Jährige kurz nach seiner Amtseinführung am Montag in Washington den Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaabkommen sowie aus der Weltgesundheitsorganisation WHO an. Des weiteren begnadigte Trump 1.500 Anhänger:innen, die im Januar 2021 das Kapitol in Washington erstürmten, um die Bestätigung des Wahlsiegs seines Amtsvorgängers Joe Biden zu verhindern. Auch an seinen außenpolitischen Begehrlichkeiten - Übernahme des Panamakanals und Grönlands - ließ er keinen Zweifel.