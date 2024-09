Trump vs. Harris: Die Kontrahenten der US-Wahl treffen im TV-Duell aufeinander

Im Showdown der US-Wahl stehen sich die Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump in der Nacht gegenüber. In Philadelphia treffen der Republikaner und die Demokratin in dem potenziell wahlentscheidenden Schlagabtausch aufeinander.