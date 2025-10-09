In den Verhandlungen zum Ende des Gaza-Kriegs haben Israel und die Hamas der ersten Phase von Donald Trumps Friedensplan zugestimmt. Das gab der US-Präsident auf seiner Plattform Truth Social bekannt. Teil der Vereinbarung ist die Freilassung der von der Hamas verschleppten Geiseln sowie der Rückzug der israelischen Truppen auf eine vereinbarte Linie. Die Hamas nennt in einer Mitteilung noch weitere Vereinbarungen.