Knapp zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA treten die beiden Kandidat:innen Kamala Harris und Donald Trump in der Nacht zum Mittwoch im ersten und voraussichtlich einzigen TV-Duell des Wahlkampfes gegeneinander an. Die 90-minütige Debatte wird vom Sender ABC in Philadelphia ausgerichtet und beginnt um 21.00 Uhr (Ortszeit, Mittwoch 03.00 Uhr MESZ) und wird mit Spannung erwartet. Für die demokratische Kandidatin Harris ist es das erste TV-Duell in einem Präsidentschaftswahlkampf, für den republikanischen Ex-Präsidenten Trump das siebte. Harris und Trump liegen in Umfragen in etwa gleichauf. Beide wollen nun vor allem die unentschlossenen Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen.