Die G7-Staaten haben am Montag in einer Erklärung eine Deeskalation zwischen Israel und dem Iran gefordert. Unter anderem hieß es darin, dass der Iran niemals in den Besitz einer Atomwaffe gelangen dürfe. Die Situation in der Region soll das Gipfeltreffen dominiert haben. Wegen der Nahost-Krise reiste US-Präsident Donald Trump noch am Abend vorzeitig nach Washington ab.