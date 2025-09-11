Die Einsätze der UN-Blauhelme dienen der Friedenssicherung in Krisen- und Konfliktgebieten weltweit. Sie setzen sich überwiegend aus Soldat:innen, Polizist:innen und zivilen Fachkräften zusammen, die von den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen gestellt werden. Dabei handeln sie nicht im Namen ihres Heimatlandes, sondern im Auftrag der internationalen Gemeinschaft. Seit über 75 Jahren prägen ihre Missionen die Arbeit der Vereinten Nationen – allerdings nicht immer ohne Kritik.