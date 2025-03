Union und SPD: In zehn Tagen sollen Ergebnisse für Koalitionsvertrag stehen

Beim Ringen um die Bildung einer neuen Bundesregierung geht es jetzt in die Details. In Berlin beginnen Union und SPD am Donnerstag mit den Koalitionsverhandlungen. Dazu wurden 16 Arbeitsgruppen eingesetzt, die aus jeweils 16 Vertreterinnen und Vertretern von CDU, CSU und SPD bestehen. Insgesamt sollen 256 Politikerinnen und Politiker aus Bund, Ländern und dem Europaparlament über die Inhalte eines schwarz-roten Regierungsprogramms beraten. Angepeilt wird, dass die Beratungen der Arbeitsgruppen zehn Tage dauern sollen.