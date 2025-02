US-Außenminister Rubio zu Besuch in Panama eingetroffen

Zum Auftakt seiner ersten Auslandsreise seit seinem Amtsantritt ist US-Außenminister Marco Rubio in Panama eingetroffen. Dabei will er unter anderem auch den Panamakanal besichtigen, den US-Präsident Donald Trump erklärtermaßen wieder unter US-Kontrolle bringen will.