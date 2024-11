US-Wahl: Trump beleidigt Harris in letzter Wahlkampfrede vor Entscheidung

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat seine demokratische Rivalin Kamala Harris bei seiner Abschlusskundgebung im Wahlkampf mit Beleidigungen überzogen. „Sie ist eine linksradikale Verrückte“, sagte Trump in Grand Rapids im besonders hart umkämpften „Swing State“ Michigan und bezeichnete Harris unter anderem als „eine Person mit sehr niedrigem IQ“. Die Demokratin erhielt bei ihrer Abschlusskundgebung in Philadelphia im „Swing State“ Pennsylvania Unterstützung von Stars wie Lady Gaga oder Oprah Winfrey. Die Abschlusskundgebungen sind die letzte Chance der Kandidierenden, eine Botschaft an ihre Wählerinnen und Wähler zu richten, bevor über das Präsidentschaftsamt und die künftigen Machtverhältnisse im US-Parlament entschieden wird.