Laut übereinstimmenden Medienberichten hat Donald Trump, der Kandidat der Republikaner, die US-Präsidentschaftswahl gegen seine demokratische Widersacherin Kamala Harris gewonnen. „Es ist ein politischer Sieg, wie ihn unser Land noch nie erlebt hat“, sagte Trump vor Anhängerinnen und Anhängern im Bundestaat Florida, nachdem ihn der TV-Sender Fox News als künftigen Präsidenten ausgerufen hatte. Der Triumph des 78-Jährigen zeichnete sich bereits in den frühen Morgenstunden MESZ ab, als die Berechnungen aus den entscheidenden „Swing States“ zu seinen Gunsten ausfielen. Das Wahlkampfteam von Harris teilte bereits in den frühen Morgenstunden mit, dass sich die Kandidatin in der Wahlnacht nicht äußern werde.