Die rechtsextreme NPD, die sich im vergangenen Juni in Die Heimat umbenannt hatte, wird per Urteil des Bundesverfassungsgerichts für sechs Jahre von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen. Das hat das Gericht am Dienstag in Karlsruhe entschieden. Es war das erste Verfahren dieser Art am höchsten deutschen Gericht. Diskutiert werden dürfte das Urteil (Az. 2 BvB 1/19) auch in Bezug auf die AfD.