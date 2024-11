Die Vertrauensfrage – ein mächtiges Mittel, das in Deutschland nur wenige Kanzler wagten einzusetzen. Zum insgesamt sechsten Mal will sie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am 16. Dezember 2024 im Deutschen Bundestag stellen. Doch wie oft wurde die Vertrauensfrage in Deutschland tatsächlich gestellt, welche Kanzler griffen darauf zurück und welche politischen Wendepunkte sind damit verbunden? Erfahren Sie es in diesem Video.