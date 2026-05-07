Bevor sie in die Politik gingen, hatten sich einige bekannte Persönlichkeiten bereits durch Fernsehen, Musik und Film ein enormes öffentliches Profil erarbeitet. In manchen Fällen diente ihnen dieser Ruhm als Sprungbrett für Präsidentschaftskampagnen und politische Karrieren. Donald Trump war in den amerikanischen Medien schon lange vor seinem Einstieg in die Politik ein bekanntes Gesicht. In den 1990er- und frühen 2000er-Jahren war er regelmäßig in Talkshows zu sehen, darunter in der „Howard Stern Show“ und bei „The View“. Später wurde er als Moderator von „The Apprentice“ einem breiten Publikum bekannt. Trump erwog im Jahr 2000 kurzzeitig eine Präsidentschaftskandidatur als möglicher Kandidat der Reformpartei, zog seine Kandidatur jedoch vor einer offiziellen Bewerbung zurück. Später trat er als republikanischer Kandidat an und gewann die Präsidentschaftswahlen 2016 und erneut 2024. Kanye West kündigte seine eigene Präsidentschaftskampagne am 4. Juli 2020 an. Der Grammy-Gewinner verkündete die Neuigkeit in den sozialen Medien und erklärte, er wolle „das Versprechen Amerikas einlösen“. Da er erst spät ins Rennen ging, hatte er in mehreren Bundesstaaten Schwierigkeiten, auf den Wahlzetteln zu erscheinen, und sein Name stand nur auf einer begrenzten Anzahl von Stimmzetteln. West räumte seine Niederlage schließlich am Morgen nach dem Wahltag ein, nachdem er etwa 70.000 Stimmen erhalten hatte. Bevor Ronald Reagan der 40. Präsident der Vereinigten Staaten wurde, arbeitete er jahrzehntelang im Showbusiness. Er begann als Sportreporter, bevor er Ende der 1930er-Jahre Schauspieler in Hollywood wurde und schließlich zwei Amtszeiten als Präsident der Screen Actors Guild fungierte. Bekannt wurde er vor allem durch seine Rollen in den Filmen „Knute Rockne, All American“ und „Kings Row“ aus den 1940er-Jahren. In den 1960er-Jahren wandte sich Reagan von der Schauspielerei ab und der Politik zu. Zunächst machte er als Sprecher konservativer Anliegen auf sich aufmerksam. Später engagierte er sich in der Politik und war zwei Amtszeiten lang Gouverneur von Kalifornien – eine Rolle, die maßgeblich zu seinem Ruf beitrug, bevor er 1980 erfolgreich für das Präsidentenamt kandidierte.