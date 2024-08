Bei Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen hat Israel laut US-Außenminister Antony Blinken den dazu vorliegenden Vorschlägen zugestimmt. Blinken hatte sein Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu bei seinem jüngsten Nahost-Besuch am Montag als „konstruktiv“ bezeichnet. Nun sei es an der islamistischen Terrororganisation Hamas, dem vorliegenden Kompromissvorschlag zuzustimmen, sagte Blinken am Montag in Tel Aviv. Die Umsetzung der nun vorliegenden Vereinbarung sei der „schnellste, beste und wirksamste Weg, das schreckliche Leid der Palästinenser zu lindern, das durch den Angriff der Hamas am 7. Oktober und den darauffolgenden Krieg ausgelöst wurde“.