Die Bundestagswahl 2025 bringt eine wichtige Neuerung: Überhangmandate gehören der Vergangenheit an. Eine Wahlrechtsreform aus dem Jahr 2023 sorgt dafür, dass der Bundestag kleiner und die Sitzverteilung gerechter wird. Die Reform wurde unter anderem mit den Zielen eingeführt, Kosten zu reduzieren, das Wahlsystem transparenter zu machen und das Vertrauen in die parlamentarische Demokratie zu stärken. Doch es gibt auch Kritik an der Wahlrechtsreform — alle Infos dazu im Video.