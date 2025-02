Wer sitzt am Verhandlungstisch? USA gegen europäische Beteiligung an Friedensgesprächen

Keith Kellogg hat am Samstag eine Teilnahme europäischer Vertreter an möglichen Friedensverhandlungen ausgeschlossen. Die Ukrainer würden laut dem Ukraine-Beauftragte der USA natürlich mit am Verhandlungstisch sitzen. Europäische Interessen würden berücksichtigt. Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor die Teilnahme der EU gefordert. Eine Verhandlung „über die Ukraine ohne die Ukraine“ lehnte der Präsident ab.