Donald Trump wird in diesem Monat als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt werden. Der Country-Musikstar Carrie Underwood wird bei der Zeremonie „America the Beautiful“ singen. Underwood, 41, hat ihre politischen Ansichten in der Regel für sich behalten, aber in einer Erklärung drückte sie ihre „Ehre“ aus, dass sie gebeten wurde, an der Veranstaltung teilzunehmen. Die Entscheidung der Sängerin, bei der Zeremonie aufzutreten, hat bei ihren Fans gemischte Reaktionen hervorgerufen, wobei einige ihre Enttäuschung über ihre Verbindung mit der Veranstaltung zum Ausdruck brachten. In der Vergangenheit hat sie es vermieden, sich öffentlich zu politischen Themen zu äußern, obwohl sie bei den Country Music Awards 2017 in einem Parodie-Song mitgewirkt hat, der sich auf humorvolle Weise auf Trumps Social-Media-Gewohnheiten bezog. Die Inaugurationszeremonie findet im US-Kapitol statt, wobei der Oberste Richter des Obersten Gerichtshofs John Roberts den Amtseid des Präsidenten leisten wird. Bei der Amtseinführung werden auch der Country-Sänger Lee Greenwood und der Opernsänger Christopher Maccio auftreten. Greenwood wird voraussichtlich auftreten, wenn Trump den Amtseid ablegt, während Macchio am Ende des Programms die Nationalhymne singen wird. The Village People, die Band hinter dem Hit „Y.M.C.A.“, werden ebenfalls bei Trumps Amtseinführung auftreten.