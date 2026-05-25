Mehrere Prominente haben US-Präsident Donald Trump im Laufe der Jahre öffentlich unterstützt, einige von ihnen äußerten sich während seiner Amtszeit immer deutlicher zu ihren politischen Ansichten. Hier sind einige der prominentesten Unterstützer des 47. Präsidenten… Nicki Minaj avancierte zu einer der überraschendsten prominenten Unterstützerinnen Trumps, nachdem sie gemeinsam mit der Geschäftsführerin von Turning Point USA, Erika Kirk, bei deren Veranstaltung AmFest auftrat. Dort lobte sie Trump und Vizepräsident JD Vance. Später nahm Minaj an einem Gipfeltreffen des US-Finanzministeriums teil, um die Initiative „Trump Accounts“ der Regierung zu bewerben, und bezeichnete sich selbst als Trumps „größten Fan“. Sylvester Stallone sprach sich offiziell für Trump aus, und zwar während der Gala des America First Policy Institute in Mar-a-Lago. Er verglich den Präsidenten mit George Washington und bezeichnete ihn als „mythische Figur“. Später ernannte Trump Stallone zu einem seiner „Sonderbotschafter für Hollywood“. Diese Funktion sollte Trump bei der Stärkung der amerikanischen Unterhaltungsindustrie und der Förderung der heimischen Filmproduktion unterstützen. Der ehemalige Schwergewichtsboxweltmeister Mike Tyson unterstützt Trump seit den 1980er- und 1990er-Jahren, als viele seiner wichtigsten Kämpfe in Trump-eigenen Casinos in Atlantic City stattfanden. Seitdem engagiert sich Tyson an der Seite von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. in der Kampagne „Make America Healthy Again“ der US-Regierung und setzt sich für gesündere Ernährung und mehr Bewusstsein für die Gefahren von verarbeiteten Lebensmitteln ein. Derweil hat sich der „Frasier“-Schauspieler Kelsey Grammer zu einer der prominentesten konservativen Stimmen Hollywoods entwickelt. Grammer verteidigte wiederholt seine Entscheidung, Trump sowohl 2016 als auch 2020 zu unterstützen, und betonte, dass dies seiner Karriere nie geschadet habe. In jüngsten Interviews ging er sogar noch weiter und bezeichnete Trump als „vielleicht den besten Präsidenten aller Zeiten“. Gleichzeitig hob er hervor, dass er keine Bedenken hinsichtlich möglicher negativer Reaktionen innerhalb der Unterhaltungsbranche habe.