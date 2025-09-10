Popstar Michael Patrick Kelly vertraut auf den Stuttgarter Choreografen Eric Gauthier. Ihr Video zum neuen Song „Run Free“ erscheint am Freitag – und feiert die Kraft der Vielfalt.

Michael Patrick Kelly gilt als einer der kreativsten Köpfe der Kelly-Familie mit einem besonderen Gespür für Hits. Nach dem Hype mit seinen Geschwistern in den 1990er Jahren schlug der heute 47-Jährige konsequent seinen eigenen Weg ein und legt seit 2003 in seiner Solo-Karriere immer neue Chartserfolge hin.

Erstmals wird nun ein Stuttgarter Teil der Hit-Fabrik von „Paddy“. Eric Gauthier hat die Tanz-Szenen für den neuen Song „Run Free“ choreografiert. Das mit Spannung erwartete Musikvideo, das seit Tagen Thema in den sozialen Medien ist, geht am Freitag, 12. September, online – gleichzeitig performt Kelly den Song aus seinem neuen Album am selben Tag in der TV-Show „Goldenen Henne“ (ARD, 20.15 Uhr).

Auf Sylt haben sich Patrick Michael Kelly und Eric Gauthier kennen gelernt

Im Gespräch mit unserer Redaktion verrät Eric Gauthier, wie die Zusammenarbeit zustande kam. „Vor fünf Jahren habe ich Paddy bei einem Artfestival auf Sylt kennengelernt“, sagt er. Damals war der Stuttgarter gebucht, um das Publikum zum Tanzen zu bringen – etwas, was er meisterhaft mit Charme und Witz beherrscht. Kelly, der Gaststar des Festivals, war schwer beeindruckt. „Es hat ihm gefallen, wie ich die Leute gelockert habe“, so Gauthier. Irgendwann, habe der Popstar damals gesagt, werde er ein Musikvideo mit ihm drehen. Fünf Jahre hat es gedauert, bis der Anruf kam.

Für das Video hat das Team von Patrick Michael Kelly an zwei Tagen in einem Wasserturm in Meppen gedreht, mit über 20 Tänzerinnen und Tänzern sowie Komparsen. Eric Gauthier hat die Szenen choreografiert, einstudiert und bei den Aufnahmen die Kommandos gegeben. „Paddy“ habe sich eine besonders vielfältige Besetzung gewünscht, berichtet Gauthier: „Da sind Mädchen im Rollstuhl dabei, Menschen mit Down-Syndrom, ganz junge und alte Leute, Schwarze, Chinesen – total divers.“

Es ist ein Video zum Mutmachen – mit eindringlicher und mitreißender Musik. Das Hitpotenzial ist hoch. Der Stuttgarter Ballettstar beschreibt, um was es geht: „Jeder Mensch hat Ängste, jeder hat ein Wort auf der Stirn, das für seine Probleme steht. ,Run Free’ bedeutet, dass man sich davon befreit. Die Botschaft ist: Du bist nicht allein.“ Michael Patrick Kelly will die Menschen ermutigen, ihre inneren Fesseln zu lösen – und Eric Gauthier sorgt dafür, dass diese Botschaft auch tänzerisch sichtbar wird.

Die künstlerische Zusammenarbeit soll nicht mit dem Video enden. Bei der großen Tour von Patrick Michael Karriere im nächsten Jahr darf der Stuttgarter die Bühnenshow choreografieren.

Eric Gauthier (rechts) beim Dreh in Baden-Baden mit Felix Klare. Foto: privat

Es läuft mal wieder gut für Eric Gauthier – auch außerhalb seiner Theaterhaus-Kompanie. Für den Spielfilm „Memories to Cherish“, in dem „Tatort“-Schauspieler Felix Klare die Hauptrolle übernimmt, hat der Stuttgarter die Tanzszenen choreografiert – gedreht wurde vor wenigen Tagen im Festspielhaus in Baden-Baden. Darüber hinaus wird der ewige Charming-Boy zum 80. Geburtstag der Stuttgarter Zeitung am 17. September im Wizemann auf der Bühne stehen.