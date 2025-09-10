Popstar Michael Patrick Kelly vertraut auf den Stuttgarter Choreografen Eric Gauthier. Ihr Video zum neuen Song „Run Free“ erscheint am Freitag – und feiert die Kraft der Vielfalt.
10.09.2025 - 20:59 Uhr
Michael Patrick Kelly gilt als einer der kreativsten Köpfe der Kelly-Familie mit einem besonderen Gespür für Hits. Nach dem Hype mit seinen Geschwistern in den 1990er Jahren schlug der heute 47-Jährige konsequent seinen eigenen Weg ein und legt seit 2003 in seiner Solo-Karriere immer neue Chartserfolge hin.