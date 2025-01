Nachdem am Vortag die Freeski Slopestyle Sieger gekürt wurden standen am Samstagnachmittag die Snowboard Slopestyle Finaldurchgänge an. Bei den Männern sicherte sich der Cameron Spalding aus Kanada den Sieg im Slopestyle Wettbewerb. Dem 23-jährigen Noah Vicktor aus Bayern gelang erstmals der Sprung auf ein Weltcup-Podium und damit sein bisher größter Erfolg seiner Karriere. Bei den Frauen dominierte die Britin Mia Brookes, sie holt sich ihren ersten Sieg in Laax, in ihrem „Home-Resort“ und zugleich die Gesamtweltcupführung.