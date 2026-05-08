Der Ferrari LaFerrari ist Meisterwerk auf Rädern. Dieses Exemplar steht bei einem Sportwagenhändler in München. Bei nur 499 produzierten Stück sind selbst Milliardäre leer ausgegangen. Der LaFerrari ist ein extrem begehrtes Sammlerstück. In nur einem Jahr hat sich sein Wert verdreifacht. Preis: über drei Millionen Euro. Selbst für Luxushändler Hamid Mossadegh ist diese Probefahrt etwas ganz besonderes. Wie fährt sich das 3,1-Millionen-Geschoss?