Am Sonntag, den 9. März 2025, werden rund 14.000 Athleten an der 55. Ausgabe des Engadin Skimarathon, dem zweitgrößten Skilanglauf Event der Welt und dem größten Skilanglauf Event der Schweiz an den Start gehen. Unter der großen Menge an Teilnehmern befinden sich auch Weltklasseläufer wie Martin Fourcade. Was sie an diesem Tag im Hochtal erwartet, sind 42 anstrengende Kilometer über zugefrorene Seen, vorbei an typischen Engadiner Dörfern und durch eine malerische Schweizer Alpenlandschaft.