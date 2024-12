Nach der Arbeit nur noch auf die Couch? Das muss nicht sein. An diesen Orten in Düsseldorf können Sie die Woche zum Wochenende machen. „Escape“ im Rheinriff: Zwischen Sand, Wellen und Palmen können Besucher die Sonne genießen. Wann? Zwischen Ende Mai und August, meist mittwochs ab 17 Uhr Wo? Hansaallee 321 Stadtstrand: Am Kunst- und Kulturstrand sowie am Tonhallenufer gibt es besondere Events, z.B. die Salsa Night und Kreativ-Workshops. „Ibiza Sundowner Afterwork“ an den Kasematten: Die Partyreihe bietet Wein, Snacks und DJ-Sounds bei einem perfekten Blick auf den Sonnenuntergang. Wann? Jeden Mittwoch im Sommer ab 18 Uhr Wo? Untere Rheinwerft Pommes und Wein bei Pelican Fly: Mit der Terrasse ist das Lokal gerade im Sommer ein Ort für den Feierabend. Wo? Graf-Adolf-Platz 1 Afterwork-Party im Brauhaus Alter Bahnhof: Hier gibt es gemütliche Atmosphäre, leckeres Essen, Musik und frisch gezapftes Bier. Wann? Jeden dritten Dienstag im Monat Wo? Belsenplatz 2 „Pebble’s“ am Hyatt im Medienhafen: Bei der Afterwork-Party tanzen Besucher zu elektronischen Beats. Wo? Speditionstraße 19 Afterwork im Ghorbans: Im Feinkosthaus gibt es Aperitivos zum vergünstigten Preis und entspannte Beats. Wann? Montags bis donnerstags Wo? Heinrich-Heine-Allee 17 „Terrazza Electronica“ im The Eight Club: Ein bisschen Ibiza in Düsseldorf: Das bieten die Veranstalter auf ihrer Sonnenterrasse. Wann? Mittwochs ab 18 Uhr Wo? Rathausufer 8 „Sunset & Networking“: Mit Liegestühlen, Verkaufsständen, Getränken, Essen und DJs lockt die neue Veranstaltungsreihe an den Platz am Kö-Bogen. Wann? Einmal im Monat ab 17 Uhr Wo? Nähe „Uecker Nagel“ „Milchbar“ im Sir Walter: In der Bar können Gäste auch unter der Woche elegant ausgehen. Wann? Donnerstags ab 20 Uhr Wo? Heinrich-Heine-Allee 12 „DJsline“ im Flow Club: Zu der Partyreihe mit elektronischen Beats gehört auch eine Cocktail-Happy-Hour bis 23 Uhr. Wann? Donnerstags ab 21 Uhr Wo? Mertensgasse 4 „Sunset Session“ im Rheinturm: Auf 172 Meter Höhe können Besucher zum Feierabend Lounge-, Deep House- und Electro-Musik hören. Wann? Donnerstags bis samstags ab 20 Uhr Wo? Stromstraße 20 „Streetfood Thursday“ im Stahlwerk Der Parkplatz vor der Location wird zum Streetfood-Platz – inklusive Liegestühlen, DJs und Sand unter den Füßen. Wann? Von März bis Oktober, jeden ersten Donnerstag im Monat, ab 17 Uhr Wo? Ronsdorfer Straße 134