Der GKA Kite-Surf World Cup 2024 in Dakhla, Marokko zeigt einmal mehr, dass Kite-Surf eine spektakuläre Disziplin ist, die Surfen und Kiteboarden miteinander verbindet. Der Stopp in Dakhla ist der dritte der Saison und maßgebend für die Athleten, die sich Hoffnungen auf den Weltmeistertitel ausrechnen. Frauenwettbewerb: Die Brasilianerin Kesiane Rodrigues ist das Maß aller Dinge in den herausfordernden marokkanischen Wellen, während Capucine Delannoy (FRA) Zweite wird. Männerwettbewerb: Der Australier James Carew gewinnt in Dakhla mit einer starken Leistung vor Pedro Matos (BRA) und Airton Cozzolino (ITA).