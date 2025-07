Die Alpine A110 hat in der "S"-Variante 40 PS mehr und liefert jetzt satte 292 Pferde. Außerdem erhielt sie Feinschliff am Fahrwerk und ist rund 250 Kilo leichter als der Porsche 718 Cayman. Der geht mit 300 PS an den Start und besitzt ebenfalls einen turboaufgeladenen Mittelmotor. Bleibt die Frage, ob das französische Topmodell den Einstiegsporsche abhängen kann. Auf die Kontrahenten warten ein Drag Race, ein Geschicklichkeits-Parcours, die schnelle Runde auf der Rennstrecke und ein buchstäblich heißer "Grill-Test". Bei diesen Autos treffen unterschiedliche Philosophien aufeinander, über die Optik stimmt die GRIP-Fangemeinde per Instagram ab. Welcher Sportwagen holt am Ende die meisten Punkte?