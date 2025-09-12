Reisereporter Sven Klawunder berichtet über einen seiner mystischen Momente auf Reisen. Kürzlich traf er den König Tchimbila von Humpata in Angola. Nach seiner Audienz beim König hatte er wichtige Friedensbotschaften im Gepäck. Das zweistündige Erlebnis bei dem König des wohl ältesten Königsstammes der Welt hat den Journalisten geprägt. Ein Erlebnis besonderer Art an einem magischen Ort, der Wohl die Geschichte bereits vorab schreibt... Kann dieser König den Weltfrieden bringen?