Die spannenden iQFOiL-Marathonrennen der Männer und Frauen stehen am 5. Tag der iQFOiL U23 Weltmeisterschaften in Silvaplana (SUI) auf dem Programm. Die Athleten gehen bei herausfordernden Bedingungen an ihre Grenzen und gestalten einen unvergesslichen Tag auf dem Wasser. Bei strahlendem Sonnenschein ist es beeindruckend, wie all die roten iQFOiL-Segel über das wunderschöne türkisfarbene Wasser des Silvaplanersees gleiten. Ein weiterer intensiver Tag steht am Silvaplanersee für den fünften Renntag der iQFOiL International Games & U23 World Championships auf dem Programm. Kristýna PIŇOSOVÁ - CZE 289 gewinnt den heutigen Marathon in der Damenwertung! Da der Marathon als zwei Ergebnisse gewertet wird, springt sie in der Gesamtwertung auf Platz 4 vor. Die Norwegerinnen Maya GYSLER und Tuva OPPEDAL belegen die Plätze 2 und 3, dicht gefolgt von Lola SORIN aus Frankreich. Es sind noch zwei Wettkampfunden zu absolvieren, bevor die Entscheidung fällt, wer es unter die Top 10 schafft und sich für die Medaillenrennen am nächsten Tag qualifiziert. Manolo Modena aus Italien führt das gesamte Marathonrennen der Männer über und sichert sich damit den Sieg. Das ist für ihn ein vorentscheidendes Ergebnis, was ihm wahrscheinlich einen Platz in den Top 10 einbringt und ihm einen Startplatz im Medaillenrennen am nächsten Tag sichert. Sein Trainingspartner Andy Brown (GBR) belegte einen starken zweiten Platz, während Fin Hawkins (GBR) den dritten Platz belegte. Alles ist bereit für die nächsten intensiven Runden auf dem Silvaplanersee!