Bei der Behördenauktion in Düsseldorf kommen ausrangierte Dienstfahrzeuge und beschlagnahmte oder zurückgelassene Fahrzeuge unter den Hammer. Unter den insgesamt 153 Fahrzeugen befinden sich auch einige Skurrilitäten wie Kehrmaschine und Imbisswagen. Doch die meisten der über 150 Besucher wollen hier günstig ein Auto zu ergattern. Hobbyschrauber, Fahranfänger, Gebrauchtwagenhändler, alle hoffen auf ein automobiles Schnäppchen. Und einige haben auch tatsächlich Glück. GRIP zeigt, wer es schafft ein cooles Fahrzeug zum günstigen Kurs zu bekommen.