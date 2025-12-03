In Düsseldorf kommen Behördenfahrzeuge unter den Hammer. Das zieht die Schnäppchenjäger magisch an! In der Regel sind Behördenfahrzeuge gut gepflegt, trotzdem kauft man die Katze im Sack. Denn es gibt keine Möglichkeit, die Untersätze Probe zu fahren. Ein geschultes Auge - und Glück - sind deshalb gefragt, um die Kohle für das vermeintliche Schnäppchen nicht komplett zu versenken. Wer nimmt sein Traumvehikel wirklich zu einem günstigen Kurs mit nach Hause. Und wer geht leer aus?