In einer Minute mal eben 200.000 Euro ausgeben: GRIP blickt hinter die Kulissen der teuersten Fahrzeug-Versteigerungen! Im schweizerischen Toffen wechseln erlesene Oldtimer den Besitzer. Vielleicht weniger schick, dafür genauso teuer: Bei der Land- und Baumaschinenauktion im niedersächsischen Meppen schlagen die riesigen Traktoren und Spezialgefährte schnell mit mehreren Tausend Euro zu Buche. Landwirte und Oldtimerfans im Bieterrausch!