Extreme Auto-Auktionen - von Schrottkiste bis Edelkarosse! Werden die cleveren Bieter ihre Wunsch-Autos bekommen, und springen die dann auch an? Während sich in Hamburg Schnäppchenjäger um ausrangierte Behördenfahrzeuge kloppen, werden bei der ClassicBid in Darmstadt perfekt erhaltene Oldtimer-Sahnestückchen als Geldanlage kredenzt. Die einen Bieter wissen nicht mal, ob das gekaufte Auto tatsächlich zündet und vom Hof rollt. Die anderen legen gerne 5.000 Euro für eine in Originalfarbe lackierte Stoßstange drauf. Aber eines haben die beiden Extrem-Versteigerungen gemeinsam: Wer hier abräumen will, muss sich mit Autos auskennen!