Wo gibt's ganz viel Auto für ganz kleines Geld? Klar, bei einer Auktion. Ein Pfandleihhaus in Nürnberg und ein Autohaus in Dortmund machen Räumungsverkauf. Bei diesen Versteigerungen wechseln Autos in Sekundenschnelle den Besitzer, manchmal für weniger als 100 Euro. Nirgends hat man bessere Schnäppchenchancen. Vorausgesetzt man hat die richtige Strategie und kennt sich mit Autos aus. Denn die Blitzentscheidung beim Bieten kann auch schnell in die Hose gehen. Wer macht den besten Deal und wer ersteigert wertlosen Schrott?