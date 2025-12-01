Schrott oder flott: Autoversteigerungen sind manchmal echte Abenteuer. Beim Bezirksamt Berlin-Lichtenberg kommen von allen Berliner Bezirken abgeschleppte Autos unter den Hammer. Die sind von den Besitzern nicht mehr abgeholt worden und sollen nun zu Geld gemacht werden. Die Gelegenheit für alle mit kleinen Geldbeutel, an ein echtes Schnäppchen zu kommen. Vor Ort tummelt sich ein buntes Völkchen, das nicht selten die Katze im Sack kauft. Denn immer stellt sich die Frage: Springt der ersteigerte Hobel am Ende auch tatsächlich an?