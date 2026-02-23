Schrott oder flott: Autoversteigerungen sind nicht selten ein echtes Abenteuer. Erst recht, wenn Behörden ihre Finger im Spiel haben! Alle vier Monate bringt das Bezirksamt in Berlin-Lichtenberg von der Polizei konfiszierte Fahrzeuge unter den Hammer. Bei der breit gefächerten Palette von Autos ist in der Regel für jeden etwas dabei. Egal, ob die abgebrühten Schnäppchenjäger nun 50 oder 5000 Euro ausgeben möchten. Doch trotz des Bietertalents vieler Interessenten haben nicht alle den gewünschten Erfolg und gehen ohne Schnäppchen nach Hause. Wer jubelt über einen neuen alten Untersatz. Und wer geht leer aus?