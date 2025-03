Der 24. Engadin Frauenlauf fand unter strahlend blauem Himmel und bei besten Schneebedingungen statt. 1.198 Frauen hatten sich für die 17 km lange Skilanglaufstrecke von Samedan nach S-chanf angemeldet – so viele wie nie seit der Pandemie. Das Podium war am Ende fest in Schweizer Hand: Die Davoserin Lea Fischer setzt sich im Schlussspurt gegen Giuliana Werro durch. Carla Wohler, Siegerin aus dem Jahr 2023, wurde Dritte. Am Sonntag, den 9. März, findet der große Engadin Skimarathon statt, bei dem der Großteil der Damen erneut an den Start gehen wird.