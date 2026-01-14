Es ist ein Rennen Hase gegen Igel. Und zwar 1.000 Kilometer durch Deutschland. Das alles für die Frage: Mit welchem Untersatz kommt man schneller an - einem über 300 km/h schnellen Supersportler oder einem sparsamen Diesel von der Stange? Die Strecke führt von Rostock bis zur Zugspitze. GRIP-Testfahrer und Bleifuß Matthias Malmedie greift für diese Distanz zum Audi R8 V10 plus mit satten 610 PS, Sparfuchs Martin Gerstenberg hat sich im Gegenzug den Ford Focus Turnier mit Zweiliter-Diesel und 150 PS ausgesucht. Matthias ist mit dem starken Ingolstädter zwar deutlich schneller unterwegs, dafür muss Martin deutlich weniger tanken. Gewinnt am Ende vielleicht derjenige, der sich einfach schlauer durch den Verkehr wühlt?